Muore a 94 anni Bruno Contrada, ex dirigente di Polizia e del Sisde

È morto a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente della Polizia di Stato e già numero tre del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (Sisde). Aveva 94 anni. Nato a Napoli, aveva trascorso gran parte della propria vita professionale nel capoluogo siciliano, dove aveva sviluppato una lunga carriera nelle forze di Polizia prima di assumere incarichi di vertice nei servizi di sicurezza dello Stato.

Nel corso di oltre trent’anni di attività aveva ricoperto ruoli investigativi e amministrativi, operando prevalentemente a Palermo. La sua figura è stata al centro di una complessa vicenda giudiziaria avviata negli anni Novanta. Contrada venne arrestato alla vigilia del Natale del 1992, l’anno segnato dalle stragi mafiose in Sicilia, e successivamente rinviato a giudizio con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

Contrada aveva più volte dichiarato di voler “salvaguardare l’onore di un uomo delle istituzioni”, affermando: “Voglio l’onore che mi hanno tolto, non ho perso fiducia nello Stato”.

Dopo ulteriori contenziosi, la Corte d’appello di Palermo riconobbe un indennizzo per ingiusta detenzione pari a 285.342 euro, decisione confermata dalla Cassazione nel 2023.

👁 Articolo letto 296 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.