Muore 28enne di Gioiosa Marea positivo al Covid-19

Il giovane, che lavorava a Torrenova, il 5 aprile era stato ricoverato al Covid Hospital Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto già affetto da altre patologie, è deceduto stanotte. Sono ancora da accertare se le cause del decesso siano da attribuire al Covid-19 o alle altre patologie di cui il paziente era affetto.

I genitori ed il fratello, in quarantena, sono risultati negativi al tampone. Momento di tristezza per la comunità gioiosana, l’amministrazione comunale è vicina alla famiglia per la prematura perdita. Sconforto nonostante le altre notizie positive, tutti i tamponi sono stati riscontrati negativi, attualmente rimane solo una persona in isolamento.