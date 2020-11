Movimento Siciliani Liberi Patti – “Da Futuro in corso a Futuro incerto. Il fallimento di una stagione politica”

Ora bisognerà fare “i conti con i conti”. Ora assumetevi le vostre responsabilità , tutti, nessuno escluso. Ma tra i primi l’Amministrazione e la maggioranza che la sostiene; in Consiglio Comunale hanno visto ora gli spettri del loro fallimento che inevitabilmente ricadrà sulla Città di Patti, e sui loro residenti.

I vostri tatticismi non interessano a noi e nemmeno ai cittadini. Se è vero che in Consiglio Comunale si è consumato un oltraggio, lo vedremo a breve e soprattutto cercheremo di capire chi lo ha commesso.

Non è una giustificazione, il fatto che, l’Amministrazione abbia pagato debiti fuori bilancio degli anni passati. Ogni esecutivo, nel corso della sua vita politica, si è addossato (chi più, chi meno) un fardello di altri.

A noi interessava e interessa sapere: perchè si è arrivati a questo punto? quali debiti sono maturati adesso e perché? Giustificati da che cosa? Poi, ci sono somme che il Comune deve restituire alla Regione e quali sono i motivi?

I dati oggettivi, non quelli di parte.

A noi interessa sapere, per esempio, il perché sono maturate “defezioni” nella maggioranza.

E questo è un fatto.

Concordiamo con il Sindaco che, in un passaggio della sua ultima nota, ha scritto: “La Città ha diritto di conoscere la verità !”

Ma la verità la sappiamo già , il salto nel buio è stato effettuato da tempo. Speriamo che le decisioni in Consiglio Comunale siano state adottate sempre consapevolmente, soprattutto sulla situazione economico-finanziaria del Comune; ora, dopo la bocciatura della proposta del piano di riequilibrio richiesta dal Sindaco Mauro Aquino, si potrà fare chiarezza una volta per tutte.

Il piano di riequilibrio poteva essere un alibi per mettere a tacere tutto. Poteva essere la classica foglia di fico, per coprire le nudità .

Poteva essere un’altra volta, come già successo in passato, un sostanziale aiuto in campagna elettorale, ma questa volta in modo più grave, accumulando debiti su debiti.

Il Palazzo Municipale riflette l’arretratezza di una Città che ha perso quasi tutti i treni, la nostra storia e il nostro passato sono coperti da polvere e da erbacce che ormai sono padroni dell’ambiente.

Dov’è finita la capra?

Il Responsabile locale – Enzo Natoli