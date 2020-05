Movimento Siciliani Liberi Patti – Tindari, i commercianti chiedono di aprire la domenica

Il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera è intervenuto a sostegno dei suoi concittadini, titolari di attività commerciali sul colle di Tindari nel territorio del Comune di Patti; ha scritto una lettera al Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci Рdichiara Enzo Natoli Рchiedendo di dare la possibilità ai commercianti di aprire la domenica , (giorno in cui sono numerosi i fedeli e i turisti che si recano a Tindari), permettendo loro di recuperare i danni causati dal periodo di Lockdown visto che al momento nei giorni festivi è tutto chiuso.

E il sindaco di Patti Mauro Aquino si attiverà in questa direzione? Perché non sosteniamo le istanze del nostro territorio, dei nostri commercianti e della nostra economia, valorizzando ulteriormente quella che dovrebbe essere la punta di diamante del nostro turismo, una delle località del Comune di Patti che è famosa in tutto il mondo?

Oltretutto , in questo caso da una delle reti social pi√Ļ famose, alcuni giorni fa si √® levato forte il grido di disperazione di uno dei nostri cittadini, un commerciante presente a Tindari, interpretando il sentimento di chi opera sul colle della Madonna Nera e ricordando come gli unici giorni che permettano loro di lavorare siano i festivi e le domeniche. Abbandonati a loro stessi, ora che √® iniziata la ‚Äúfase 2‚ÄĚ e si pu√≤ iniziare nuovamente a lavorare con tutte le precauzioni del caso, sussiste anche il paradosso che possono aprire le loro botteghe solo nei giorni feriali e cio√® quando nessuno o in poca gente viene a Tindari. Hanno chiesto a gran voce:‚ÄĚPerch√® non possiamo lavorare di domenica e nei giorni festivi?‚ÄĚ

A questo punto Рconclude Enzo Natoli Рfacciamo un invito al Sindaco Aquino, perchè si faccia interprete delle esigenze dei commercianti Pattesi di Tindari, e solleciti anche Lui la Regione, affinchè possano aprire anche di domenica e nei giorni festivi.