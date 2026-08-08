Movimento per Sant’Angelo, avviato il confronto sul futuro del paese

A meno di un anno dalle prossime elezioni amministrative, il Movimento per Sant’Angelo avvia un percorso di confronto con la comunità in vista della definizione di un progetto per il futuro di Sant’Angelo di Brolo. Il gruppo civico, attualmente rappresentato in Consiglio comunale tra le forze di minoranza, ha presentato il documento intitolato «Costruiamo insieme la Sant’Angelo di domani».

L’iniziativa punta ad aprire una fase di ascolto e partecipazione rivolta ai cittadini e alle diverse realtà del territorio. L’obiettivo dichiarato è raccogliere contributi, proposte e competenze attraverso il coinvolgimento di associazioni, imprese, giovani e componenti della società locale.

Alla base del documento vi è l’intenzione di predisporre una programmazione articolata sui principali temi che riguardano il paese. Tra gli argomenti indicati dal Movimento figurano lo spopolamento, le opportunità di lavoro, lo sviluppo turistico, la valorizzazione delle eccellenze locali, la viabilità, il decoro urbano e la qualità della vita.

Il gruppo intende utilizzare questi ambiti come base per elaborare un progetto destinato ad affrontare le esigenze presenti e le prospettive future di Sant’Angelo di Brolo.

«Questo documento non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Vogliamo raccogliere idee, proposte e competenze per costruire, insieme ai cittadini, la Sant’Angelo di domani», afferma il Movimento per Sant’Angelo.

Il percorso viene quindi avviato in vista della prossima scadenza amministrativa, attraverso una fase preliminare dedicata al confronto con la comunità santangiolese.

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