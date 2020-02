Movida barcellonese, 13 persone denunciate

Nel corso del fine settimana, i militari della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno svolto servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e psicotrope e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi della movida notturna presenti nel comprensorio barcellonese.

Nel corso dei servizi, che hanno visto impegnate le gazzelle della Sezione Radiomobile e le pattuglie delle Stazioni Carabinieri, i militari dell’Arma hanno proceduto nei confronti di:

un 28 enne che è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 8 grammi di “marijuana” e 2 grammi di “hashish”;

un 22 enne che è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché, a bordo della propria autovettura è stato trovato in possesso di 28 grammi di “marijuana”;

un 30 enne che è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di 3 grammi di “marijuana” suddivisa in dosi;

un 50 enne ed un 39 enne, che sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. per evasione;

un 27 enne ed un 23 enne, che sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. poiché sorpresi nella recidiva di guida senza patente;

6 automobilisti sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o per essere risultati positivi all’assunzione di sostanze psicotrope ed altri 7 automobilisti che sono stati segnalati alla Prefettura di Messina per la medesima violazione;

10 persone che sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacente, poiché trovate in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish, detenute per uso personale, con il sequestro di 52 grammi complessivi di sostanza stupefacente.

Nel corso dei servizi sono stati controllati complessivamente 57 veicoli e 137 persone con la contestazione di infrazioni al Codice della Strada di cui 7 aventi rilevanza penale e 7 amministrativa, sono stati sequestrati 3 veicoli e ritirate 13 patenti di guida, in vista della successiva sospensione.