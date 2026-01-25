Movida a Catania, rafforzati i controlli interforze nel weekend

Anche nel fine settimana appena trascorso a Catania è stato attuato un articolato servizio di controllo interforze, disposto con ordinanza del Questore nell’ambito delle determinazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’attività ha interessato in particolare il centro storico e le aree maggiormente frequentate durante la movida serale e notturna, con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza per cittadini e turisti.

Il dispositivo, coordinato da un ufficiale di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, ha visto l’impiego di pattuglie della Questura, del X Reparto Mobile, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’Esercito italiano nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” e del supporto della Polizia Scientifica. I controlli hanno riguardato numerose vie e piazze del centro, tra cui piazza Bellini, piazza Università, piazza Stesicoro e via Etnea.

Nel corso della sera e della notte sono state identificate complessivamente 282 persone, 56 delle quali con precedenti penali, e controllati 129 veicoli. Sono state accertate 29 violazioni al Codice della strada, con sanzioni per oltre 15 mila euro. Le infrazioni hanno riguardato prevalentemente la sosta vietata, la guida senza patente o senza copertura assicurativa e il mancato utilizzo del casco.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi: tre soggetti sono stati sanzionati in diverse zone della città. Nei confronti di uno di essi è scattata anche una denuncia per la violazione di un provvedimento di Dacur, con sequestro delle somme illecitamente percepite.

Analoghi servizi sono stati svolti dall’Arma dei Carabinieri, con controlli nel centro storico e nelle aree limitrofe. I militari hanno identificato 104 persone e controllato 45 veicoli, con 17 contestazioni al Codice della strada e il sequestro o fermo amministrativo di otto mezzi. Le verifiche con etilometro e drug-test non hanno evidenziato irregolarità. Nel complesso, le attività hanno consentito lo svolgimento ordinato della movida senza il riscontro di disordini.

