Motovedetta libica tenta di sequestrare quattro pescherecci di Mazara del Vallo

Nella notte di venerdì scorso, una motovedetta libica ha tentato di sequestrare quattro pescherecci italiani a 80 miglia a Nord di Tripoli. Fortunatamente, l’intervento della nave militare “San Marco” ha fatto desistere i militari libici, evitando una situazione potenzialmente pericolosa per i pescatori italiani.

Il presidente del consiglio comunale di Mazara del Vallo, Vito Gancitano, ha espresso preoccupazione per la sicurezza dei pescatori e ha chiesto maggiore tutela da parte del governo italiano. Anche i segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani hanno espresso preoccupazione per la situazione, sottolineando che il problema della sicurezza dei lavoratori del mare Mediterraneo non è ancora risolto e che è necessario che la politica presti maggiore attenzione alla questione.

La situazione è tanto più preoccupante in quanto solo una settimana fa, la presidente del consiglio Meloni e i ministri Tajani e Piantedosi sono stati in Libia per discutere di questioni importanti. Bisogna chiedersi se durante questa visita si è affrontato anche il tema della sicurezza dei pescatori italiani e quali sono state le conclusioni a riguardo.

E’ fondamentale che il governo italiano individui e metta in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti umani dei pescatori italiani che operano nel canale di Sicilia e per assicurare loro la possibilità di continuare a pescare in quelle acque. Solo in questo modo, i pescatori italiani potranno svolgere la loro attività in totale sicurezza.