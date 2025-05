Motorino in carica al Policlinico di Messina, Santonocito: “gesto incivile”

Nella mattinata di oggi è stato rilevato un episodio anomalo all’interno della sala d’attesa dei parenti del Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina. Un motorino elettrico è stato trovato parcheggiato e collegato a una presa di corrente per la ricarica. L’azienda sanitaria ha immediatamente provveduto a rimuovere il veicolo non autorizzato e ha avviato le procedure per identificare il proprietario. È stata inoltre annunciata la presentazione di un esposto all’autorità giudiziaria.

Il direttore generale dell’AOU, Giorgio Giulio Santonocito, ha definito l’episodio “espressione di un profondo degrado culturale” e ha sottolineato che “un segno di inciviltà non può passare inosservato”. Santonocito ha aggiunto che verranno adottate tutte le misure necessarie per contrastare comportamenti che denotano “totale mancanza di cura per un bene pubblico” e rappresentano una mancanza di rispetto verso le persone e gli operatori sanitari che accedono alla struttura per motivi di salute.

In seguito alla diffusione della notizia da parte della stampa locale, le associazioni Codacons e Articolo 32 – 97 AIDMA hanno espresso la loro preoccupazione sull’accaduto, sollecitando l’Assessorato Regionale alla Salute a istituire un’indagine amministrativa per accertare le modalità dell’evento e verificare eventuali lacune nei sistemi di controllo e sorveglianza dell’ospedale.

Le associazioni hanno inoltre evidenziato l’importanza di garantire standard igienico-sanitari rigorosi negli ambienti dedicati all’accoglienza e alle cure, richiamando la necessità di un controllo costante nei reparti di emergenza. Codacons e Articolo 32 – 97 AIDMA hanno infine chiesto un intervento da parte della magistratura e dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), per effettuare tutte le verifiche necessarie a identificare eventuali responsabilità o irregolarità.

