Morte di Antonino Zichichi, il cordoglio delle istituzioni regionali

La morte di Antonino Zichichi ha suscitato numerose reazioni nel mondo politico e istituzionale siciliano, che ha ricordato la figura dello scienziato come punto di riferimento della ricerca e della divulgazione scientifica a livello internazionale.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha sottolineato come con la scomparsa del fisico “l’Italia perda uno scienziato di statura mondiale e un grande divulgatore”, evidenziando il ruolo svolto da Zichichi nel legare il proprio nome alla Sicilia e al Centro Majorana di Erice, trasformati in un luogo di confronto scientifico riconosciuto nel mondo. A nome del governo regionale, Schifani ha espresso cordoglio ai familiari e alla comunità scientifica.

Parole di ricordo sono arrivate anche dal deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, Mario Giambona, che ha definito la scomparsa di Zichichi, avvenuta all’età di 96 anni, una perdita rilevante per l’Italia e per la Sicilia. Giambona ha ricordato il contributo decisivo dello scienziato alla crescita della cultura scientifica e alla diffusione del nome della Sicilia nel panorama internazionale, rivolgendo un messaggio di vicinanza alla famiglia e agli studiosi.

Il capogruppo di Forza Italia all’Ars, Stefano Pellegrino, ha rimarcato il legame tra Zichichi e il territorio trapanese, definendolo un “figlio illustre della Sicilia” che ha dedicato parte significativa del proprio impegno allo sviluppo culturale e scientifico della regione. Pellegrino ha inoltre ricordato il ruolo dello scienziato come divulgatore capace di avvicinare più generazioni al pensiero scientifico.

Anche il deputato regionale Gianfranco Miccichè ha espresso il proprio cordoglio, ricordando Zichichi come una figura di grande intelligenza e capacità comunicativa. Miccichè ha sottolineato il valore umano dello scienziato e il segno lasciato nel mondo della scienza e della cultura.

