Morte di Jasmine, il fentanyl non risulta tra le sostanze sequestrate

Proseguono gli accertamenti sulla morte di Jasmine Chowdhury, la specializzanda palermitana di 31 anni trovata senza vita il 2 ottobre in un’abitazione di Barcellona Pozzo di Gotto. L’inchiesta entra nella fase degli approfondimenti tecnici, con l’analisi dei telefoni cellulari e gli accertamenti medico-legali destinati a ricostruire le ultime ore della giovane e a chiarire le cause del decesso.

Uno degli aspetti al centro delle verifiche riguarda il fentanyl, potente oppioide indicato dal 29enne originario di Brindisi presente nell’abitazione e attualmente indagato. La sostanza, tuttavia, non risulta tra quelle sequestrate nell’appartamento. Durante gli accertamenti sono stati invece rinvenuti flaconcini di morfina, midazolam e levometadone. È stata inoltre esclusa, sul fronte ospedaliero, la sottrazione di farmaci dalla struttura nella quale la giovane svolgeva la specializzazione.

Il 6 ottobre prende il via la copia forense dei telefoni cellulari sequestrati, affidata al consulente tecnico Antonino Biondo. L’esame dei dispositivi servirà a ricostruire contatti, messaggi e comunicazioni precedenti alla morte della trentunenne.

Per il 7 ottobre è previsto il conferimento dell’incarico per l’autopsia, affidata alla professoressa Elvira Ventura Spagnolo. Agli accertamenti medico-legali saranno affiancati gli esami tossicologici, dai quali potranno emergere elementi utili a stabilire quali sostanze siano state eventualmente assunte e quale ruolo possano avere avuto nel decesso.

La causa della morte, allo stato degli accertamenti, non è stata ancora determinata.

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