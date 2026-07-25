Morte di Giulia Scimone, domiciliari al 19enne motociclista

Il Tribunale del Riesame di Messina ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Alessandro Mondo, il diciannovenne coinvolto nell’incidente stradale del 28 giugno scorso in cui perse la vita la sedicenne Giulia Scimone. Il collegio, presieduto dalla giudice Tiziana Leanza, ha inoltre riqualificato l’accusa, contestando al giovane il reato di omicidio stradale in sostituzione di quello di omicidio volontario.

La decisione è arrivata dopo l’accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati Giovanni Cavallaro e Pilar Maria Dolores Castiglia, del Foro di Catania, subentrati nella difesa dell’indagato. I legali avevano impugnato l’ordinanza che disponeva la custodia cautelare in carcere e chiesto anche la modifica dell’imputazione.

L’inchiesta aveva inizialmente ipotizzato l’omicidio stradale, con applicazione dei domiciliari. In una fase successiva, la sostituta procuratrice Maria Di Mulo aveva richiesto l’aggravamento della misura cautelare e la contestazione dell’omicidio volontario, ritenendo configurabile il dolo eventuale. Richiesta accolta dal giudice per le indagini preliminari Nunzio De Salvo, che aveva disposto il trasferimento del diciannovenne in carcere.

Secondo la Procura, la condotta di guida sarebbe stata incompatibile con le normali condizioni della circolazione e imprevedibile per gli altri utenti della strada. Tra gli elementi valutati figuravano anche alcuni filmati pubblicati in precedenza sui social, nei quali il giovane eseguiva evoluzioni in motocicletta impennando su una ruota.

L’incidente avvenne in via Circuito, a Torre Faro, dove Giulia Scimone stava trascorrendo la serata con alcuni amici. La ragazza fu investita dalla moto Husqvarna condotta dal diciannovenne e morì in seguito alle conseguenze dell’impatto. Per il 28 luglio è prevista una fiaccolata promossa dalla Pro Loco Capo Peloro, con ritrovo alle ore 21 in piazza Lanternino, per ricordare la sedicenne e manifestare vicinanza alla sua famiglia.

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