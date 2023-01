Morte dell’imprenditore Gregory Bongiorno, Schifani esprime cordoglio

La notizia della morte di Gregory Bongiorno, 47 anni, imprenditore di successo, ha sconvolto il mondo degli affari siciliani. La sua prematura scomparsa è stata annunciata con grande tristezza dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia di Bongiorno, a Sicindustria e al mondo delle imprese che avevano stimato la sua opera.

Bongiorno è stato descritto come un imprenditore brillante, che si è distinto per il suo impegno negli organismi di categoria al servizio dei colleghi. La sua morte rappresenta una grande perdita per il mondo degli affari siciliani e per tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano.

Schifani ha espresso il suo cordoglio anche a nome del governo regionale e ha sottolineato l’importanza del contributo che Bongiorno ha dato al mondo delle imprese siciliane. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la comunità imprenditoriale della Sicilia e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per il suo lavoro e la sua dedizione.

La famiglia di Bongiorno, Sicindustria e il mondo delle imprese si uniscono in questo momento di grande dolore per la sua prematura scomparsa. La memoria di Bongiorno rimarrà sempre viva nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e stimato per il suo contributo allo sviluppo e alla crescita delle imprese siciliane.