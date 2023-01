Montepremi di 563mila euro per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023

Il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco √® pronto a offrire un montepremi di valore per la stagione 2023. Con un budget di 563 mila euro, ACI Sport, gli Organizzatori delle gare e la Commissione Rally hanno lavorato insieme per incentivare i piloti a partecipare alle varie serie tricolori rally, con un’attenzione particolare ai giovani.

Questo √® un modo concreto per supportare i piloti e incoraggiare la crescita della disciplina in Italia. La Commissione Rally √® presieduta da Daniele Settimo e sar√† responsabile di distribuire i premi in denaro ai migliori della stagione. Ci aspettiamo un’emozionante stagione di rally con molti piloti che competeranno per questi premi in denaro.

CIAR 2023 (Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco)

1¬į Classificato¬†¬†50 mila euro¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†

2¬į Classificato¬†¬†30 mila euro

3¬į Classificato¬†¬†20 mila euro

CIAR JUNIOR 2023

1¬į Classificato¬†75 mila euro

CIRP 2023 ( Campionato Italiano Rally Promozione)

1¬į Classificato¬†50 mila euro

2¬į Classificato¬†25 mila euro

3¬į Classificato¬†20 mila euro

4¬į Classificato¬†15 mila euro

5¬į Classificato¬†10 mila euro

CIRA 2023 (Campionato Italiano Rally Asfalto)

1¬į Classificato¬†40 mila euro

2¬į Classificato¬†20 mila euro

3¬į Classificato¬†10 mila euro

1¬į Under 25¬†15 mila euro¬†– vincolato alla partecipazione al Campionato Rally Junior 2024

CIRT 2023 (Campionato Italiano Rally Terra)

1¬į Classificato¬†20 mila euro

2¬į Classificato¬†10 mila euro

3¬į Classificato¬†5 mila euro

1¬į Under 25¬†15 mila euro¬†– vincolato alla partecipazione al Campionato Rally Junior 2024

FINALE NAZIONALE COPPA ITALIA RALLY 2023

1¬į Classificato¬†10 mila euro

1¬į Classificato 2RM Under 25¬†10 mila euro¬†– vincolato alla partecipazione al Campionato Rally Junior 2024

Vincitore di ciascuna categoria   2000 euro