Montalbano Elicona potenzia la mobilità comunale, due nuovi mezzi

Il Comune di Montalbano Elicona ha potenziato il proprio parco mezzi con l’acquisto di un fuoristrada e di uno scuolabus, intervento realizzato grazie a un finanziamento di 65.451 euro proveniente dal Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT). L’iniziativa mira a migliorare la mobilità locale e i servizi pubblici nelle aree interne del territorio comunale.

Il FOSMIT, istituito dal Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie e gestito in Sicilia dall’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, è finalizzato a sostenere i comuni montani, promuovendo coesione sociale, infrastrutture adeguate e sviluppo territoriale equilibrato.

Nel dettaglio, il nuovo fuoristrada sarà utilizzato per interventi tecnici e operativi nelle zone più difficili da raggiungere, mentre il minibus scolastico garantirà maggiore sicurezza e regolarità nei trasporti degli studenti, con la possibilità di supportare anche attività sociali, culturali e associative.

«Il risultato ottenuto – ha affermato il sindaco Nino Todaro – è il frutto di un lavoro costante e della collaborazione tra amministrazione e uffici tecnici. Dopo anni di attesa, disponiamo di mezzi moderni e funzionali che consentiranno di migliorare la qualità dei servizi e di rispondere in modo più efficace alle esigenze del territorio».

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato che l’amministrazione proseguirà nella direzione intrapresa, promuovendo «una gestione efficiente e integrata delle risorse pubbliche per rendere il comune sempre più accessibile e competitivo».

