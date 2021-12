Montalbano Elicona – Consegnati i lavori di messa in sicurezza di dodici strade provinciali

Le strade ricadono nei territori di Patti, San Piero Patti, Montalbano Elicona, Librizzi, Monforte San Giorgio, Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Pace del Mela, Barcellona Pozzo di Gotto e Castroreale

Stamane, nella sede del Comune di Montalbano Elicona, alla presenza del Sindaco metropolitano dott. Cateno De Luca, del Dirigente della Direzione “Viabilità metropolitana”, dott. Salvo Puccio, e del Sindaco del Comune nebroideo, dott. Filippo Taranto, si è svolta la consegna dei lavori relativi a due progetti di messa in sicurezza di altrettante arterie stradali di competenza di Palazzo dei Leoni.

“Procediamo – ha affermato il Sindaco metropolitano Cateno De Luca – nell’azione di messa in sicurezza della rete stradale provinciale. I lavori che abbiamo affidato oggi riconsegneranno alle numerose comunità una viabilità efficiente e in grado di rispondere alle esigenze di comunicazione, evitando il rischio concreto di un loro isolamento. Inoltre, con la ultimazione degli interventi sulla S.P.A. Falcone – Santa Barbara, abbiamo riportato ad un livello ottimale una strada che, a causa dell’insufficiente azione manutentiva causata dalla mancanza dei fondi necessari, si trovava in uno stato di degrado inaccettabile”.

Nel dettaglio, il primo intervento riguarda la manutenzione della strada 119 di Moreri e della strada provinciale agricola “Martinello – Granatello – Circiumì” ricadenti all’interno dei territori comunali di Patti, San Piero Patti, Montalbano Elicona e Librizzi.

L’importo complessivo del progetto ammonta a 587.321,58 euro e gli interventi sono stati aggiudicati al Raggruppamento temporaneo di imprese Costrubo Società cooperativa/Consorzio stabile infrastrutture meridionali.

Il secondo intervento interessa la manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento della sicurezza lungo le strade provinciali 122d – 123d – 124 – 125 – 60 bis – 61 quater – 66 – 66a -84 e 85, ricadenti all’interno dei territori comunali di Patti, San Piero Patti, Monforte San Giorgio, Gualtieri Sicaminò, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Pace del Mela, Barcellona Pozzo di Gotto e Castroreale.

L’importo complessivo del progetto ammonta a 680.000 euro e gli interventi sono stati aggiudicati alla ditta BCS Costruzioni s.r.l.

In entrambi i lavori consegnati oggi sono previsti interventi finalizzati a migliorare la transitabilità , a potenziare le barriere di sicurezza, alla manutenzione della pavimentazione stradale e al miglioramento della regimentazione delle acque superficiali mediante la realizzazione di tratti di cunette.

Tutti gli interventi hanno quale Direttore dei lavori il geom. Filadelfio Magno mentre il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonino Sciutteri.

Infine, nel corso della mattinata, alla presenza del Direttore dei lavori ing. Antonino Sciutteri e del Responsabile Unico dei Lavori ing. Anna Chiofalo, è stato preso atto della fine dei lavori che hanno interessato la strada provinciale agricola Falcone – Santa Barbara, il cui importo complessivo ammonta a 1.500.000 euro e la cui esecuzione è stata realizzata dalla ditta Fresta Rosario Antonio di S. Venerina (CT).