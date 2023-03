Montalbano Elicona aderisce alla Rete Civica della Salute

Si è tenuto sabato 11 marzo presso la sede della Società Operaria di mutuo soccorso di Montalbano Elicona, l’incontro di presentazione della Rete Civica della Salute. Si tratta di un progetto d’inclusione sociale nato su indirizzo assessoriale regionale nel 2014, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini al mondo della sanità e sussidiare le politiche pubbliche per la salute in una visione “One Health”. La coordinatrice provinciale della RCS, Marisa Briguglio, ha illustrato i vari progetti che riguardano principalmente giovani e anziani, pienamente condivisi dall’Amministrazione comunale affinché si proceda in collaborazione all’attuazione degli stessi.

All’incontro hanno partecipato molti cittadini, il Sindaco Avv. Antonino Todaro, il Riferimento Civico Comunale accreditato Dott. Simone Giuseppe, il Maresciallo dei Carabinieri, i Medici di base, le Istituzioni del territorio e le Associazioni del Terzo settore. Si sono discusse varie tematiche e progetti futuri da realizzare per il Bene Comune della collettività .

La Rete Civica della Salute riconosce la salute come diritto individuale e come bene che comporta doveri verso la collettività , ha dichiarato il Riferimento Civico Comunale Dott. Simone Giuseppe. Inoltre, per favorire l’ascolto dei cittadini, ha annunciato l’apertura di uno sportello presso la sede comunale.

L’incontro è stato molto positivo e ha evidenziato l’importanza di collaborare per garantire il benessere della comunità . La Rete Civica della Salute rappresenta un’opportunità concreta per avvicinare i cittadini alla sanità e per sussidiare le politiche pubbliche per la salute, in una visione integrata che tenga conto dell’interazione tra salute umana, animale ed ecosistema.

