Montalbano, al via il regolamento De.C.O. per le eccellenze locali

Il Consiglio comunale di Montalbano Elicona ha approvato all’unanimità il regolamento dedicato alla tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, introducendo ufficialmente la Denominazione Comunale d’Origine (De.C.O.). Il provvedimento deriva dalla proposta n. 31 del 20 marzo 2026, presentata dal sindaco Antonino Todaro, e mira a censire e promuovere prodotti, conoscenze e tradizioni legate all’identità storica del territorio.

Il regolamento, articolato in 14 disposizioni, prevede l’istituzione di un Registro pubblico per le produzioni e le attività riconosciute, un Albo per le manifestazioni con almeno tre anni di continuità e l’adozione di un marchio comunale volto a garantire l’autenticità delle tipicità locali. L’iniziativa si inserisce in una strategia di sviluppo territoriale fondata sui principi di sussidiarietà e valorizzazione economico-sociale.

“Con questo provvedimento avviamo un percorso strutturato di promozione che rafforza il legame tra le nostre produzioni e la comunità”, ha dichiarato il sindaco Todaro, sottolineando come la De.C.O. rappresenti “un riconoscimento del valore identitario dei prodotti locali e del lavoro tramandato nel tempo”. Il primo cittadino ha inoltre evidenziato la funzione di tutela contro fenomeni di contraffazione, citando esempi come il pane e la provola di Montalbano.

Il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Tortora, ha definito l’approvazione “il risultato di un confronto costruttivo” e “un esempio di buona amministrazione”, ricordando il contributo tecnico dell’esperto Nino Monnia. Ha inoltre evidenziato come lo strumento integri aspetti culturali ed economici, rafforzando la visibilità del territorio.

La gestione della De.C.O. sarà affidata all’Assessorato alle Attività Produttive con il supporto del SUAP, mentre una commissione di esperti valuterà le richieste. I controlli saranno effettuati dalla Polizia municipale, con sanzioni in caso di irregolarità. Prevista anche una piattaforma digitale per la consultazione del Registro e la promozione delle eccellenze locali. – Immagine esemplificativa.

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