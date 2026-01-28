Montagnareale, tre cacciatori trovati morti in un’area boschiva

Tre uomini sono stati trovati senza vita in un’area boschiva del territorio di Montagnareale, sopra il comune di Patti, in provincia di Messina. I corpi, rinvenuti da un passante che ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine, presentano ferite riconducibili a colpi d’arma da fuoco. Le vittime erano uscite all’alba per una battuta di caccia.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia competente e il procuratore capo di Patti, Angelo Cavallo, insieme al medico legale per una prima ricognizione cadaverica. Secondo quanto emerso nelle prime ore, i tre uomini indossavano abbigliamento da caccia e risultano incensurati. Tutti risiedono in comuni della zona.

Accanto a uno dei corpi è stato trovato un fucile, mentre gli investigatori sono impegnati nella ricerca delle altre armi che potrebbero essere state utilizzate. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: tra le piste valutate vi sono quella di un duplice omicidio seguito da suicidio e quella dell’intervento di una quarta persona.

In serata sono state rese note le identità delle vittime. Si tratta di Antonio Gatani, 82 anni, residente a Librizzi, e di Giuseppe Pino, 44 anni, e Davis Pino, 26 anni, entrambi residenti a Barcellona Pozzo di Gotto.

Sull’accaduto è intervenuto anche il sindaco di Montagnareale, Salvatore Sidoti, che ha dichiarato: «Quello che è successo ci dispiace molto. Abbiamo vissuto momenti di maggiore tensione perché pensavamo che le vittime fossero nostri concittadini. Poi abbiamo saputo che sono residenti in altri comuni. Non sappiamo cosa sia successo. Dagli inquirenti finora non è trapelato nulla». Il primo cittadino ha confermato che l’area è stata interdetta e presidiata dai Carabinieri.

