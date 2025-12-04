Mons. Valentino Bulgarelli ad Acireale approfondisce il Cammino sinodale

Il salone dell’Istituto “Spirito Santo” di Acireale ha ospitato il primo incontro annuale della scuola diocesana di corresponsabilità, dedicato all’approfondimento del Cammino sinodale. All’iniziativa, svoltasi martedì 2 dicembre, hanno preso parte operatori pastorali, religiosi e sacerdoti. La relazione principale è stata affidata a Mons. Valentino Bulgarelli, direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana e segretario del Comitato Nazionale del Cammino sinodale.

Nel corso dell’intervento, Mons. Bulgarelli ha illustrato le caratteristiche della fase attuativa del Cammino sinodale, definita il segmento più concreto e complesso dell’intero percorso. Dopo un lungo periodo dedicato all’ascolto delle comunità e alla rielaborazione delle esperienze raccolte, ha sottolineato la necessità di tradurre quanto emerso in scelte pastorali operative, superando ogni forma di immobilismo o iniziativa priva di continuità. “In questi anni ci siamo rinnovati come comunità cristiane. È stato un cammino bello e faticoso anche perché ci ha fatti uscire dalle nostre idee, convinzioni e certezze”, ha dichiarato.

Ha inoltre evidenziato come il Cammino sinodale sia composto da molteplici storie e percorsi personali, affermando che “la sfida è stata che tutti potessero parlare e arrivare così al cuore del cammino cristiano e costruire il ‘noi’”. L’incontro ha posto l’accento sulla formazione alla corresponsabilità laicale, sulla valorizzazione dei giovani e sull’attenzione ai contesti periferici e alle situazioni di fragilità, con l’obiettivo di rafforzare strutture sinodali fondate sulla collaborazione.

Mons. Bulgarelli ha invitato i presenti a mantenere “uno stile aperto al dialogo”, ricordando che la fase attuativa rappresenta un passaggio cruciale verso una Chiesa orientata al rinnovamento. Il momento conclusivo è stato affidato alla preghiera guidata dal vescovo Antonino Raspanti, che ha richiamato le parole di Papa Leone sull’importanza di un rapporto quotidiano con il Vangelo, aggiungendo: “Ascoltarsi l’un l’altro con cuore libero e aperto significa vivere nella vera corresponsabilità sinodale”.

