Monreale, ciclista di 41 anni muore travolta durante un sorpasso

Un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 186, nel tratto che attraversa la frazione di Pioppo, nel territorio di Monreale, è costato la vita a Nicoleta Rusu, 41 anni, cittadina di origine romena appassionata di ciclismo. La donna stava partecipando a un’uscita in bicicletta insieme a tre amici quando è stata travolta da un’automobile durante una manovra di sorpasso.

Secondo i primi accertamenti effettuati dagli investigatori, una Fiat 500X condotta da Giuseppe Lucia, 38 anni, avrebbe oltrepassato la linea continua che divide le corsie in un tratto caratterizzato da carreggiata stretta e numerose curve. Durante il sorpasso il veicolo avrebbe invaso la corsia opposta, percorsa dal gruppo di ciclisti diretto verso Palermo.

I compagni di escursione della vittima hanno riferito di aver visto l’auto sopraggiungere improvvisamente. Tra loro vi era anche il compagno della donna, odontotecnico, con il quale condivideva da quattro anni la passione per le due ruote. L’uomo, che procedeva in testa al gruppo, è riuscito a evitare l’impatto ma è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso in stato di choc. Un altro ciclista ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Ingrassia, mentre il quarto componente del gruppo è rimasto illeso.

La Procura diretta da Maurizio de Lucia coordina le indagini affidate alla Polizia municipale e ai carabinieri di Pioppo e Monreale. Sul conducente sono stati eseguiti accertamenti tossicologici e alcolemici; quest’ultimo test ha dato esito negativo. L’automobilista si sarebbe fermato subito dopo l’incidente, collaborando con gli investigatori.

La salma della 41enne è stata restituita ai familiari per le esequie. Numerosi i messaggi di cordoglio diffusi nelle ore successive da associazioni e rappresentanti del mondo del ciclismo siciliano.

👁 Articolo letto 256 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.