Molestie ad una minorenne, rissa su un autobus a Palermo

Momenti di tensione su un autobus del trasporto pubblico a Palermo, dove si è verificata una rissa a bordo del mezzo della linea 124 nella zona di via Roma. L’episodio, secondo quanto riferito da alcuni presenti, sarebbe scaturito dal presunto tentativo di molestia ai danni di una minorenne.

Stando alle testimonianze dei passeggeri, un uomo avrebbe rivolto attenzioni indesiderate a una giovane viaggiatrice. Alcuni utenti del mezzo sarebbero intervenuti in difesa della ragazza, dando origine a un acceso confronto con il presunto responsabile. La discussione è rapidamente degenerata in una colluttazione, creando disordini all’interno dell’autobus e richiamando l’attenzione delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno bloccato l’uomo indicato come autore dell’aggressione e lo hanno condotto in caserma per ulteriori accertamenti. Nel frattempo altri militari hanno raccolto la testimonianza della presunta vittima per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

Durante le operazioni l’autobus è rimasto fermo in strada, circondato dai mezzi dell’Arma, causando rallentamenti nella circolazione della zona. L’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di riportare la situazione alla normalità e di avviare gli accertamenti necessari.

Sono in corso verifiche per chiarire le responsabilità e definire eventuali provvedimenti nei confronti del soggetto fermato, mentre proseguono le indagini sull’accaduto e sull’esatta sequenza degli eventi segnalati dai testimoni.

