Misure cautelari per tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti su neonata ad Agrigento

Misure cautelari per tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti su neonata ad Agrigento

La Polizia di Stato di Agrigento ha dato esecuzione alla misura cautelare interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale delle figlie minori, emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento, nei confronti di due giovani coniugi italiani, gravemente indiziati, in concorso tra loro, di tentato omicidio, lesioni e maltrattamenti. Il personale della III sezione – Reati contro la persona e in pregiudizio di minori – della Squadra Mobile, ha altresì notificato al padre delle minori, il divieto di avvicinamento alle figlie, il divieto di dimora nella città di Agrigento ed Aragona e l’obbligo di presentazione nel luogo di residenza per due volte la settimana.

Il provvedimento trae origine da una copiosa attività d’indagine della Squadra Mobile di Agrigento, coordinata dal Pubblico Ministero Gloria Andreoli, della locale Procura della Repubblica, a seguito delle lesioni riscontrate su una neonata di sei mesi, allorquando accompagnata dai familiari presso l’Ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, per un episodio sincopale post vomito, i medici riscontravano una serie di ecchimosi e traumi sul pube ed alla testa, nonché un’emorragia cerebrale che richiedeva l’immediato trasferimento della bambina in elisoccorso presso l’Ospedale Policlinico di Messina, dove veniva ricoverata nel reparto di rianimazione pediatrica.