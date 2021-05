Misilmeri – Armi e munizioni nel camper, arrestato 43enne

I Carabinieri della Stazione di Misilmeri, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, insieme a personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno tratto in arresto un uomo, residente a Misilmeri, ritenuto responsabile del reato di “detenzione di armi e munizioni clandestine e ricettazione”.

I militari, a cui era già noto, hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione in contrada “Masseria D’amari”, rinvenendo, in un camper a lui in uso, un fucile a canne sovrapposte, calibro 12, con matricola abrasa e quasi 300 munizioni dello stesso calibro.

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di “domiciliari”; tutto il materiale è stato sequestrato e verrà inviato al RIS di Messina, sezione balistico-dattiloscopica, per verificarne il potenziale e se sia stato già utilizzato in azioni delittuose.