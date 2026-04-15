Minorenne precipita da un balcone a Brolo, è in prognosi riservata

Una ragazza di 16 anni, residente a Catania, è rimasta gravemente ferita nella notte a Brolo dopo essere caduta dal balcone dell’alloggio in cui soggiornava nel centro cittadino. La giovane, nata nel 2009, si trovava nella località tirrenica per partecipare a una trasferta sportiva con la propria squadra di pallavolo.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la caduta sarebbe avvenuta da un’altezza rilevante. Alcuni fili per stendere i panni avrebbero parzialmente attutito l’impatto, riducendo le conseguenze che avrebbero potuto essere più gravi. La ragazza ha riportato traumi significativi.

I soccorsi sono stati attivati immediatamente. Il personale sanitario del 118, giunto sul posto, ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento urgente presso l’ospedale di Patti. La sedicenne è attualmente ricoverata con prognosi riservata e le sue condizioni vengono costantemente monitorate dai medici.

Sull’episodio sono in corso indagini da parte dei Carabinieri, impegnati nella ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti. Non sono ancora state chiarite le circostanze della caduta, né se si tratti di un evento accidentale o di un gesto volontario. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e verificando ogni elemento utile per delineare quanto accaduto nelle ore precedenti.

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