Ministero Ambiente dà via libera al Ponte, le critiche di Bonelli

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha concesso l’approvazione definitiva al progetto esecutivo del Ponte sullo Stretto di Messina. La Commissione per la Valutazione dell’Impatto Ambientale, dopo aver richiesto integrazioni documentali relative a tre aree considerate a rischio di impatto ambientale non mitigabile, ha espresso il via libera finale. Il progetto potrà ora essere sottoposto all’esame del Cipess, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, organo che riunisce i ministeri economici coinvolti. Superata questa fase, si potrà procedere all’avvio operativo del cantiere.

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, ha definito l’ok “un altro fondamentale passo in avanti”, confermando l’intenzione di avviare i lavori entro l’estate e di coordinare con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi un piano anti-mafia già dai primi interventi, inclusi gli espropri. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, ha sottolineato come il passaggio avvicini il progetto all’approvazione finale e consenta al Mase di attivare le comunicazioni previste dalla direttiva Habitat dell’Unione Europea.

Duro il giudizio del deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, che ha definito la decisione “un blitz contro il diritto europeo e la direttiva Habitat”. Bonelli ha annunciato ricorsi all’Unione Europea e alla magistratura, contestando l’approvazione del parere ambientale per le aree di protezione speciale coinvolte.

A suo avviso, la commissione avrebbe eluso le normative comunitarie limitandosi a registrare la dichiarazione governativa sull’assenza di alternative, senza una valutazione dettagliata delle possibili soluzioni alternative e del loro impatto sui siti Natura 2000, a rischio secondo il parlamentare.

👁 Articolo letto 235 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.