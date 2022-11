Minadeo-Pascale (Confintesa Sanità Campania): siamo accanto ai professionisti sanitari dell’isola di Ischia,

in prima linea per soccorrere i feriti dalla frana di questa notte.

Da questa mattina, appena appresa la notizia della catastrofe che ha colpito il comune di Casamicciola sull’isola d’Ischia, siamo in stretto contatto con gli amici e colleghi dell’ospedale “A. Rizzoli” di Ischia e con il personale dell’emergenza sanitaria territoriale. Tutti gli operatori sono stati allertati e chiamati in servizio per garantire la migliore accoglienza ai feriti giunti al pronto soccorso. La serenità di tutti i lavoratori è messa a dura prova in queste ore.

“Siamo vicini agli isolani, alle famiglie delle vittime, siamo accanto a tutti gli operatori che, da ore, si stanno adoperando per la ricerca dei dispersi e la cura dei feriti. Confintesa Sanità si dichiara, sin da ora, disponibile a collaborare con la protezione civile e il Prefetto di Napoli, a introdurre le proprie risorse per supportare le centinaia di professionisti sanitari che stanno affrontando questa emergenza ambientale e sanitaria. Siamo pronti a garantire sostegno e tutela per tutti i lavoratori, in ogni forma, anche dopo che l’emergenza sarà rientrata”, così dichiarano Alessio Minadeo, Segretario Regionale Confintesa Sanità Lazio/Campania e Gennaro Pascale, Segretario Provinciale Confintesa Sanità Caserta.