Minaccia il vicino con coltelli e mannaia, arrestato 21enne a Catania

Un giovane di 21 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato in un’abitazione situata in via A. di Sangiuliano, dove il ragazzo avrebbe minacciato un vicino di casa con due coltelli, una mannaia e un coltello da cucina, entrambi della lunghezza di circa 30 centimetri, al fine di ottenere denaro per acquistare sostanze stupefacenti.

La vittima, secondo quanto ricostruito, sarebbe riuscita a fuggire chiudendosi alle spalle il cancello dello stabile e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato il 21enne in evidente stato di agitazione, con le armi ancora in pugno. Alla vista dei poliziotti, il giovane non avrebbe mostrato inizialmente alcuna intenzione di arrendersi.

Uno degli agenti, valutata la situazione di pericolo, ha estratto un dispositivo a impulsi elettrici, invitandolo a deporre i coltelli. Dopo pochi secondi, il ragazzo ha ceduto ed è stato bloccato. Le armi sono state sequestrate e l’area messa in sicurezza.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, il 21enne è stato trasferito in carcere in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

