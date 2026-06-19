Minaccia il legale con una pistola, arrestato 81enne nel Palermitano

Momenti di forte tensione nel pomeriggio a Campofelice di Roccella, nel Palermitano, dove un avvocato è stato costretto da un proprio assistito a redigere un ricorso per la Corte di Cassazione sotto la minaccia di un’arma da fuoco.

Protagonista della vicenda è Giovanni Allegra, professionista del foro e assessore comunale del centro costiero situato tra le province di Palermo e Messina. Secondo quanto ricostruito, un uomo di 81 anni si sarebbe presentato nel suo studio legale armato di pistola, imponendogli di predisporre un atto giudiziario. L’anziano avrebbe trattenuto il legale all’interno dell’ufficio fino al completamento del documento richiesto, lasciando successivamente i locali.

L’avvocato, mantenendo la calma durante l’episodio, avrebbe eseguito quanto richiesto dall’uomo e, una volta terminata la situazione di pericolo, avrebbe immediatamente contattato i carabinieri. I militari dell’Arma sono intervenuti in breve tempo e hanno rintracciato l’81enne presso la sua abitazione, dove è stato arrestato. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati la pistola utilizzata per la minaccia e diverse munizioni.

Sull’accaduto è intervenuta la Camera Penale del Tribunale di Termini Imerese, alla quale appartengono sia Giovanni Allegra sia l’avvocato Vincenzo Fiore, anch’egli destinatario in passato di gravi intimidazioni da parte di un ex cliente rimasto insoddisfatto dell’esito di una controversia giudiziaria.

In una nota firmata dal presidente Vincenzo Pillitteri, l’associazione dei penalisti ha evidenziato come “l’accaduto si inserisce in un contesto sempre più allarmante di aggressioni e delegittimazione nei confronti degli avvocati”. La Camera Penale sottolinea inoltre che “ogni attacco al difensore costituisce un attacco al diritto di difesa e alla funzione giurisdizionale”, richiamando l’attenzione sulla necessità di garantire autonomia e indipendenza nell’esercizio della professione forense.

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