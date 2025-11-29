Minacce e molestie a Brolo, eseguita ordinanza nei confronti di un 63enne

A Brolo, i Carabinieri della Stazione locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza che impone a un uomo di 63 anni, residente a Capo d’Orlando, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna. Il provvedimento, disposto dal Gip di Patti Eleonora Vona su richiesta della Procura della Repubblica, si inserisce nell’ambito di un’indagine avviata a seguito della denuncia presentata dalla donna.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori commessi dal dicembre 2024 fino ai giorni recenti. Le verifiche dell’Arma, coordinate dalla Procura di Patti, avrebbero evidenziato una serie di condotte riconducibili a molestie e minacce, descritte dalla vittima e confermate dagli accertamenti svolti. La donna avrebbe riferito di aver vissuto un persistente stato di ansia e timore per la propria sicurezza dopo la fine della relazione.

Gli elementi raccolti mostrerebbero inoltre un ulteriore aggravamento del quadro, poiché l’indagato avrebbe effettuato numerose telefonate e inviato messaggi in modo insistente, oltre ad aver monitorato i movimenti della donna tramite l’accesso a filmati di sistemi di videosorveglianza ai quali aveva accesso per motivi professionali.

Le indagini hanno compreso l’analisi della messaggistica, l’esame dei tabulati telefonici e l’assunzione di informazioni dalla persona offesa e da altri soggetti informati sui fatti. Tale attività ha consentito di delineare un quadro indiziario ritenuto sufficiente dal Gip per l’applicazione della misura cautelare, alla quale è stato aggiunto anche il braccialetto elettronico.

