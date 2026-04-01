Minacce di morte e richiesta di denaro: fermato parcheggiatore abusivo

Un’area adibita alla sosta libera nel tratto di viale Ruggero di Lauria è stata al centro di un episodio di tensione tra due parcheggiatori abusivi, individuati dagli agenti della Polizia di Stato durante un servizio mirato al contrasto delle richieste illecite di denaro nelle zone più frequentate da cittadini e turisti, in prossimità di attività commerciali.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di 29 anni, originario di Catania e già più volte sanzionato dal personale delle motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, avrebbe affrontato un altro parcheggiatore abusivo, rivendicando il controllo dell’area. L’indagato avrebbe preteso la consegna delle somme incassate, quantificate in circa cinque euro. Al rifiuto, avrebbe inseguito il rivale, proferendo minacce di morte.

L’intervento degli agenti ha consentito di interrompere la lite e riportare la situazione sotto controllo. Al termine degli accertamenti, il 29enne è stato arrestato in flagranza per tentata estorsione, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

Informata l’autorità giudiziaria, l’uomo, già destinatario del divieto di accesso alle aree urbane della Scogliera disposto dal Questore di Catania, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Nelle ore successive, tuttavia, avrebbe violato la misura, allontanandosi dalla propria abitazione e non presentandosi in tribunale.

A seguito di tali condotte, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I poliziotti lo hanno rintracciato e condotto in istituto penitenziario dopo le procedure previste.

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