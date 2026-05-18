Milazzo, verifiche su strada, 12 denunce dei Carabinieri

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito una serie di controlli straordinari sul territorio con servizi mirati di pattugliamento e monitoraggio della circolazione stradale. Le attività sono state predisposte con l’obiettivo di contrastare fenomeni di illegalità e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, con particolare attenzione alla guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno controllato oltre 100 veicoli e identificato più di 150 persone, elevando diverse contestazioni per violazioni ritenute pericolose per la sicurezza pubblica e la circolazione.

Sul fronte dei reati legati alla guida, quattro persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria. In particolare, tre automobilisti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, mentre un altro conducente è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Ulteriori otto soggetti sono stati deferiti per altre ipotesi di reato. Tra questi, tre persone sono state denunciate per porto di coltelli vietati, una per possesso di oggetti contundenti, due per alterazione di documenti d’identità, una per il furto di una bicicletta elettrica e un’altra per ricettazione dello stesso mezzo.

Nell’ambito dei controlli antidroga, quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti. Durante le verifiche sono state sequestrate dosi di marijuana, hashish e cocaina detenute per uso personale, successivamente inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per gli accertamenti di laboratorio.

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