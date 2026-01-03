Milazzo, uomo trovato morto sulla spiaggia della Ngonia del Tono

Il ritrovamento di un cadavere ha mobilitato, nelle prime ore della mattina, le autorità a Milazzo. Il corpo è stato individuato sulla spiaggia della Ngonia del Tono intorno alle 5.30 da un passante che stava svolgendo attività sportiva lungo l’arenile. L’uomo giaceva sulla battigia, parzialmente svestito, con indosso una camicia.

Sul posto sono intervenuti gli operatori delle forze dell’ordine e il personale della Guardia costiera di Milazzo, che hanno avviato gli accertamenti per l’identificazione e per chiarire le circostanze del decesso. L’identificazione ufficiale è avvenuta nel primo pomeriggio, quando è stato confermato che si trattava di Alessandro Insinga, 48 anni. La famiglia aveva presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri nella giornata precedente. Da quanto emerso, l’uomo soffriva di problemi psichiatrici.

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta. Il comandante della Guardia costiera, Walter Di Marco, ha rivolto un appello a chiunque fosse alla ricerca di persone scomparse affinché fornisse eventuali segnalazioni utili. Contestualmente, le motovedette della Capitaneria hanno perlustrato lo specchio d’acqua antistante la zona di Ponente, senza individuare elementi rilevanti.

Dai primi rilievi sul corpo non sarebbero emersi segni evidenti di violenza; le verifiche restano in corso e tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. Saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire con precisione le cause della morte. L’autorità giudiziaria valuterà l’eventuale disposizione dell’autopsia per definire il quadro clinico e temporale del decesso.

👁 Articolo letto 1.168 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.