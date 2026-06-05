Milazzo, muore dopo un intervento chirurgico, indaga la Procura

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha avviato un’indagine per accertare le cause della morte di una donna di 58 anni residente nell’area dell’hinterland barcellonese, deceduta nei giorni scorsi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Milazzo dopo un intervento di colecistectomia eseguito presso una struttura sanitaria di Barcellona.

Secondo quanto emerso nelle prime fasi degli accertamenti, dopo l’operazione la paziente avrebbe manifestato una serie di complicazioni che avrebbero determinato un progressivo peggioramento del quadro clinico. Le sue condizioni avrebbero reso necessario il trasferimento nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale mamertino, dove successivamente è sopraggiunto il decesso.

I familiari della donna si sono rivolti all’autorità giudiziaria presentando una denuncia e chiedendo di chiarire ogni aspetto della vicenda. In seguito all’esposto, la magistratura ha disposto una serie di verifiche finalizzate alla ricostruzione dell’intero percorso assistenziale e terapeutico seguito dalla paziente.

Nell’ambito delle attività investigative è stata acquisita la documentazione sanitaria relativa al ricovero e alle cure ricevute. Le cartelle cliniche e gli altri atti medici saranno esaminati dagli inquirenti e dagli eventuali consulenti tecnici incaricati dalla Procura.

Tra le ipotesi al vaglio vi è anche la possibilità di procedere con un esame autoptico, ritenuto utile per determinare con maggiore precisione le cause della morte e valutare l’eventuale incidenza delle complicanze insorte nel decorso post-operatorio.

Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati né provvedimenti adottati nei confronti del personale sanitario coinvolto. Le indagini dovranno stabilire se il decesso sia stato causato da complicazioni non prevedibili oppure se emergano elementi che richiedano ulteriori approfondimenti.

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