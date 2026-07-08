Milazzo, il Report conferma il ruolo strategico della Raffineria

La Raffineria di Milazzo ha illustrato il Report di Sostenibilità 2025, documento che riepiloga le attività e i risultati conseguiti nel corso dell’anno sotto il profilo industriale, ambientale, sociale e della governance aziendale. I dati contenuti nel rapporto confermano il peso dello stabilimento nel comparto energetico italiano.

Nel 2025 l’impianto ha trattato 10,4 milioni di tonnellate di petrolio greggio, ottenendo una produzione pari a 9,5 milioni di tonnellate di prodotti finiti, quantitativo che ha contribuito a soddisfare circa il 20% della domanda nazionale di carburanti per autotrazione. Il report evidenzia inoltre la produzione di carburante per l’aviazione, sufficiente ad alimentare oltre 59 mila voli sulla rotta Catania-Milano.

Sul fronte energetico, la raffineria ha coperto il 76% del proprio fabbisogno attraverso produzione interna, proseguendo parallelamente gli investimenti destinati ad ampliare il ricorso alle fonti rinnovabili. Lo stabilimento impiega stabilmente circa 1.600 lavoratori, dei quali 650 dipendenti diretti, provenienti in larga parte dalla provincia di Messina.

Il presidente di Ram, Roberto Grillo, ha dichiarato: «Il 2025 è stato caratterizzato da una fase di profonde trasformazioni del settore energetico. In un contesto caratterizzato da instabilità geopolitica, ridefinizione delle catene di approvvigionamento e crescente attenzione verso la sicurezza energetica e la sostenibilità, continuiamo a considerare i fattori Esg come elementi che orientano concretamente le nostre scelte strategiche, operative e di investimento. Questo Report rappresenta uno strumento fondamentale di dialogo e rendicontazione verso tutti i nostri stakeholder. È anche un momento di riflessione sul percorso compiuto, sui risultati raggiunti e sugli ambiti nei quali continuare a migliorare».

Il direttore generale Alessandro Rosatelli ha sottolineato l’importanza di un sistema di governance fondato su regole, responsabilità e rispetto delle normative, mentre il direttore tecnico Pasquale Palmese ha affermato: «Innovazione tecnologica ed evoluzione delle infrastrutture rappresentano strumenti fondamentali per coniugare tutela ambientale, continuità operativa e resilienza industriale». Il direttore del personale Antonino Minutoli ha infine dichiarato: «Al centro della nostra idea di sostenibilità sociale ci sono le persone, patrimonio di competenze, passione e responsabilità. Investiamo nello sviluppo professionale, nella sicurezza, nel benessere e nella qualità delle relazioni, convinti che la sostenibilità sociale significhi creare valore duraturo per i lavoratori e per la comunità locale».

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