Milazzo – Gaetano Nanì: “Dovrà essere un sindaco che torni a parlare tra la gente”

Si chiama “Alleanza per Milazzo” e l’obiettivo è quello di riunire tutti i cittadini che vogliono rilanciare la città partendo dalle vocazioni naturali: dal turismo alla portualità , passando per il rilancio dell’imprenditore giovanile e dall’affermazione della località quale riferimento della movida. Il tutto passando attraverso una rivisitazione dei rapporti istituzionali.

Ad illustrarli nel corso della riunione di presentazione del simbolo, l’attuale consigliere comunale Gaetano Nanì che ne è il promotore.

«Abbiamo fissato dei punti da sottoporre al candidato sindaco che andremo a sostenere – afferma Nanì – quali ad esempio l’apertura della sede Arpa, la garanzia di servizi indispensabili per il turismo; il rilancio della movida al Borgo e al Tono, la riqualificazione di alcune aree abbandonate come la vecchia stazione».

Nei programmi anche un ritorno della stagione dei concerti al Castello. «Nei prossimi 10 giorni – conclude Nanì – indicheremo il nostro candidato sindaco che dovrà essere un sindaco che torni a parlare tra la gente, che abbia la competenza ed il coraggio di invertire rotta . La politica si fa per passione, non per opportunità ”.