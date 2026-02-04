Milazzo, arrestati un uomo e una donna per spaccio di droga

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito due arresti nell’ambito di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti un uomo di 41 anni e una donna di 33, entrambi già noti alle forze dell’ordine, ritenuti responsabili di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione Radiomobile nel corso di servizi di controllo mirati alla prevenzione del traffico di stupefacenti, con particolare attenzione alle aree frequentate da assuntori.

Durante uno di questi controlli, i carabinieri hanno notato l’uomo mentre si muoveva con atteggiamento sospetto all’interno di un’autovettura parcheggiata in una zona considerata sensibile sotto il profilo dello spaccio. Il successivo accertamento ha consentito di rinvenire tre dosi di cocaina, una delle quali occultata tra il freno a mano e la leva del cambio, oltre a un marsupio contenente circa tre grammi di crack e una somma di denaro pari a 1.200 euro.

Gli accertamenti sono poi proseguiti presso l’abitazione della donna, dove i militari hanno sequestrato complessivamente circa 15 grammi di cocaina. Parte della sostanza, circa quattro grammi, era nascosta nel telaio di una finestra ed è stata consegnata spontaneamente dalla stessa interessata. All’interno dell’abitazione è stato inoltre trovato materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi.

Al termine delle attività, i due indagati sono stati condotti in caserma e dichiarati in stato di arresto. Successivamente, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre la donna è stata accompagnata nel carcere di Gazzi, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

[SINTESI]

Due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate dai Carabinieri a Milazzo per detenzione di cocaina e crack ai fini di spaccio, con sequestri effettuati tra un’auto e un’abitazione.

[Titoli]

