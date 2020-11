Milazzo – Alesci, chiusura delle scuole e regole da seguire

Con riferimento alle continue sollecitazioni da parte delle famiglie relative alla necessità che il sindaco chiuda i plessi scolastici ancora aperti relativi ai bambini della scuola materna, delle elementari e medie, l’assessore alla pubblica istruzione, Francesco Alesci ha inteso chiarire la procedura da seguire nel rispetto della normativa.

“L’ultimo Dpcm- afferma Alesci – dice chiaramente “l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.

Ciò significa che in maniera autonoma nessun provvedimento può essere adottato dal sindaco che, sulla scorta delle disposizioni dell’istituto superiore della sanità e di una specifica circolare regionale, deve invece attendere una comunicazione ufficiale da parte dell’Asp di competenza, organo deputato al controllo della curva epidemiologica. Tale comunicazione se registra la presenza di focolai all’interno di qualche plesso, determina, a quel punto, il provvedimento del sindaco che con propria ordinanza chiude, in maniera temporanea il plesso interessato per consentire la sanificazione.