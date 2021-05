Migranti – Ella Bucalo ( FdI): “Un’emergenza solo italiana …che l’Italia non sa affrontare”

Una sola risposta all’appello lanciato agli Stati membri dell’Ue lo scorso 11 maggio dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, per una solidale condivisione dei migranti che arrivano a decine di migliaia in Italia. Un appello trasmesso al commissario europeo per gli Affari Interni, Ylva Johansson e da questa ‘girato’ ai Paesi dell’Ue. Ha risposto soltanto l’Irlanda, dichiarandosi pronta ad accoglierne 10. Non occorre altra prova per capire la scarsa considerazione che l’Europa ‘unita’ ha del nostro Paese.

E non occorre altra prova per dire basta a questo stato di sudditanza che ci viene riservato. Dal premier Draghi ci aspettavamo una risolutezza d’azione che ribaltasse questa condizione. Non ù arrivata. Ne ù prova, tra le tante, l’emergenza migranti, che rimane ‘cosa nostra’. E tale rimarrà sin quando chi deve tutelare i nostri confini da uno sproporzionato esodo, Lamorgese, non capirà che l’Italia deve proteggersi da sola. ‘Mamma Europa’ ù sorda. Così, Ella Bucalo, deputata di Fratelli d’Italia.