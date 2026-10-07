Migliora il bambino operato dopo la caduta a Patti Marina

Migliorano le condizioni del bambino rimasto ferito nella serata del 3 ottobre a Patti Marina, dopo una caduta da un palchetto nella piazzetta dei Marinoti mentre si trovava in bicicletta. Il piccolo, ricoverato al Policlinico di Messina, ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in semi-intensiva.

Il bambino era stato sottoposto nella notte successiva all’incidente a un intervento chirurgico per un’emorragia cerebrale provocata dal trauma. Nelle ultime ore era stato estubato ed era riuscito anche a chiamare la madre. Il successivo trasferimento dalla terapia intensiva rappresenta un ulteriore aggiornamento del quadro clinico. Sulla vicenda proseguono intanto gli accertamenti degli inquirenti. Il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, ha comunicato attraverso il proprio profilo Facebook di avere ricevuto un’informazione di garanzia.

«Un sindaco ha sì il dovere della responsabilità, rispetto alla quale, in tutti questi anni, non mi sono mai lontanamente sottratto, ma ha anche il conseguente dovere del primato della verità, dell’onestà e della trasparenza nei confronti della città che mi onoro di rappresentare. Proprio per queste ragioni ho deciso di dirvelo io; nel tardo pomeriggio di ieri mi è stata notificata l’iscrizione come persona sottoposta ad indagine», ha scritto Bonsignore.

Complessivamente sono state formalizzate altre tre informazioni di garanzia. Gli inquirenti stanno acquisendo gli elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto, attraverso l’esame dei filmati disponibili e l’ascolto dei testimoni.

Il sindaco ha infine rivolto nuovamente il proprio pensiero al bambino e alla sua famiglia: «Il mio pensiero, così come le mie preghiere, continuano a essere rivolti al piccolo, ai suoi genitori e alla sua famiglia».

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