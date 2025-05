Michael Douglas ospite d’onore al Film Festival 2025 di Taormina

Michael Douglas sarà l’ospite d’onore della serata inaugurale della 71ª edizione del Taormina Film Festival, in programma il 10 giugno al Teatro Antico di Taormina. L’attore e produttore statunitense, vincitore di due Premi Oscar, riceverà il “Taormina Excellence Achievement Award”, riconoscimento che celebra la sua lunga e prestigiosa carriera nel cinema internazionale. Durante la serata sarà proiettato il film “Qualcuno volò sul nido del cuculo” (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), capolavoro prodotto da Douglas nel 1975 e vincitore di cinque Premi Oscar, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla sua uscita.

Tiziana Rocca, Direttrice Artistica del Festival, ha sottolineato l’importanza della partecipazione di Douglas, definendolo “un’icona del cinema mondiale” e ricordando con emozione un evento dedicato al padre Kirk Douglas. La cerimonia si svolgerà in un contesto suggestivo e sarà un momento di celebrazione del contributo duraturo dell’attore alla cultura cinematografica globale.

Sergio Bonomo, Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha espresso entusiasmo per la presenza dell’artista e ha anticipato ulteriori sorprese legate alla manifestazione. Douglas sarà inoltre protagonista di un incontro con studenti, offrendo un’occasione di dialogo e scambio sulle sue esperienze professionali e personali nel mondo del cinema.

Il Taormina Film Festival, organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia e promosso dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, con il sostegno del Ministero della Cultura, conferma così la sua rilevanza internazionale, rafforzando il legame tra grandi protagonisti della settima arte e il pubblico.

