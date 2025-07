Miccichè disponibile a confronto per rafforzare la coalizione

Il deputato regionale di Grande Sicilia, Gianfranco Miccichè, ha sollecitato gli esponenti della maggioranza a intraprendere un dialogo più ragionato, sottolineando che «in contesti leggeri o informali può capitare una frase infelice, anche al Presidente della Regione», senza ritenerla un evento grave. Miccichè ha precisato che, dati i tempi particolarmente delicati della politica siciliana, è opportuno «riflettere di più prima di parlare», perché all’interno della coalizione emergono criticità da risolvere.

Secondo il parlamentare, «serve un confronto vero, in cui ognuno possa dare il proprio contributo per rafforzare la coalizione», e ha confermato di essere disponibile a partecipare immediatamente a un incontro costruttivo. A sostegno di questa esigenza, Miccichè ha richiamato le parole dell’onorevole Roberto Di Mauro, pronunciate nel corso dell’ultima riunione di maggioranza, nelle quali si ribadiva la necessità di operare con spirito leale.

Rivolgendosi al Presidente Schifani, il deputato ha riconosciuto il buon operato dell’esecutivo regionale, ma ha consigliato – come già fatto in precedenza – di garantire «maggiore equilibrio nella gestione dei territori, affinché ogni area della Sicilia si senta ascoltata». Miccichè ha concluso ammettendo che la situazione lo «mette in imbarazzo», poiché lavora con convinzione per l’unità della coalizione e ritiene che divisioni e polemiche non giovino a nessuno, auspicando responsabilità e spirito di squadra.

