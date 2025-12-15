Miastenia Gravis, corso per infermieri al Policlinico di Messina

L’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina ha ospitato nei giorni scorsi un corso di formazione teorico-pratico dedicato agli infermieri impegnati nei centri per le malattie neuromuscolari di Sicilia e Calabria. L’iniziativa si è svolta nell’Aula Babolini del Padiglione H ed è stata promossa dall’Unità Operativa Complessa di Neurologia e Malattie Neuromuscolari, diretta dal professore Carmelo Rodolico. L’evento, intitolato “Guidare, Mappare, Gestire: Formazione Infermieristica nella Rete Hub & Spoke della Miastenia Gravis Generalizzata”, ha riunito operatori sanitari delle due regioni per un confronto sulle più recenti modalità assistenziali e organizzative.

La responsabilità scientifica è stata condivisa dal professore Rodolico con la dottoressa Fiammetta Biasini, neurologa, e la dottoressa Francesca Frisenda, infermiera, entrambe afferenti alla stessa unità operativa. La giornata formativa ha posto l’attenzione sul ruolo dell’infermiere nel modello Hub & Spoke, considerato centrale per garantire continuità assistenziale, appropriatezza nella somministrazione delle terapie e monitoraggio costante delle condizioni cliniche.

Nel corso dei lavori è stato approfondito il contributo infermieristico nelle diverse fasi del percorso di cura, dalla gestione di trattamenti complessi e innovativi al coordinamento con i servizi territoriali, fino al supporto al paziente nella quotidianità e all’individuazione precoce di segnali di aggravamento clinico.

La Miastenia Gravis è stata descritta come “una patologia autoimmune caratterizzata da debolezza e affaticabilità muscolare”, causata da autoanticorpi che colpiscono la giunzione neuromuscolare. Presso la UOC di Neurologia e Malattie Neuromuscolari dell’AOU “G. Martino” sono attualmente seguiti circa mille pazienti. L’evoluzione delle terapie negli ultimi anni rende, secondo quanto emerso, indispensabile un costante aggiornamento del personale sanitario e il rafforzamento della collaborazione interregionale.

