Mezzi e personale Anas in azione nella Sicilia orientale per far fronte all’emergenza maltempo

La Sicilia orientale sta attualmente affrontando un’emergenza maltempo che ha colpito la zona e le squadre dell’Anas sono al lavoro senza sosta per garantire la sicurezza delle strade. Gli operatori stanno utilizzando mezzi sgombraneve e spargisale per mantenere le strade pulite e sicure, intervenendo su strade statali come la SS 288, la SS 289, la SS 284 e la SS 116.

Nel tardo pomeriggio di ieri sono arrivati due mezzi sgombraneve dalla Calabria per aiutare nella lotta contro il maltempo nella zona di Catania. Oltre alle strade statali, le squadre Anas sono impegnate anche lungo le strade provinciali e comunali per liberare la neve e garantire la circolazione.

Il maltempo ha causato l’ingrossamento e lo straripamento di fiumi e corsi d’acqua, e le squadre Anas stanno lavorando per ripristinare la sicurezza delle strade. Il tratto presso Catania sulla SS 194 è stato riaperto, mentre alcuni tratti sono ancora chiusi a causa di fenomeni franosi o allagamenti. La SS 115 presso Noto è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni, ma il tratto a Gela è ancora chiuso a causa dell’esondazione del torrente Ficuzza.