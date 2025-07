“Mettiamoci il naso”: Catania ospita il primo screening otorinolaringoiatrico

La campagna “Mettiamoci il naso” si è conclusa presso l’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria dell’AOUP “G. Rodolico – San Marco” di Catania, diretta da Ignazio La Mantia. Coordinata da Sara Ruta nell’ambulatorio di Rinologia, l’iniziativa promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale ha offerto uno screening gratuito dedicato alle disfunzioni olfattive.

Nel corso delle giornate dedicate, circa quaranta cittadini hanno ricevuto un’anamnesi approfondita seguita da test olfattivi, come lo “sniffing test”, e da rinofibroscopia, per valutare la funzionalità delle strutture nasali. “I posti disponibili per lo screening gratuito sono andati esauriti in poche ore”, ha osservato Ruta, sottolineando l’alto interesse per una diagnosi precoce.

Le indagini hanno evidenziato cause diverse, tra cui riniti allergiche, deviazioni del setto nasale, post-Covid-19, poliposi, invecchiamento, traumi, esposizione a sostanze tossiche e patologie endocrine. “L’olfatto svolge un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana”, ha spiegato La Mantia, richiamando l’attenzione sui rischi legati alla perdita o all’alterazione dell’olfatto, dall’incapacità di percepire fumigazioni pericolose alla compromissione del gusto e del benessere emotivo.

Su base dei risultati ottenuti, sono stati formulati percorsi terapeutici personalizzati: programmi di training olfattivo a base di oli essenziali da seguire per almeno tre mesi e, in alcuni casi, ulteriori approfondimenti diagnostici, comprese indagini radiologiche. Prima edizione dell’iniziativa a Catania, l’evento segna un primo passo verso un programma strutturato di prevenzione e cura delle disfunzioni olfattive.

