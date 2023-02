Meteo Weekend: ultime ore di maltempo in Sicilia, poi tempo stabile e parzialmente soleggiato

Domenica la Sicilia sarà interessata da pressione medie e livellate, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio e più nubi al mattino ed in serata. Nello specifico sul litorale tirrenico ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio e deboli piogge in serata. Sul litorale ionico i cieli saranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Sul litorale meridionale i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Sull’Appennino ci saranno nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli nevicate in serata. Sulle zone interne i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti moderati settentrionali e un zero termico nell’intorno di 1650 metri, mentre il Basso Tirreno sarà da quasi calmo a mosso e il Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Tuttavia, l’ultimo tratto di intenso maltempo che sta interessando la Sicilia orientale, con precipitazioni a regime di nubifragio (fino a 250-500 mm/60 ore!), venti di burrasca (fino a 80-100 km/h), violente mareggiate sulle coste ioniche esposte e copiose nevicate a quote di bassa montagna, dovrebbe migliorare nel weekend.