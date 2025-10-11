Meteo Sicilia, sabato soleggiato, domenica con nubi in aumento

Nel fine settimana, la presenza di un campo di alta pressione garantirà condizioni meteorologiche in prevalenza stabili sulla Regione. Sabato, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sul versante tirrenico, con qualche nube in transito lungo quello ionico, dove sono previste ampie schiarite in serata. Sulla fascia meridionale si assisterà a un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Le aree appenniniche saranno interessate da cieli poco nuvolosi, con qualche addensamento mattutino. Nelle zone interne, la nuvolosità sarà più compatta nelle ore centrali, per poi diradarsi in serata. I venti saranno deboli dai quadranti nord-orientali, con un limite dello zero termico attorno ai 3.600 metri. Mari generalmente poco mossi.

Domenica si prevede un parziale cedimento dell’anticiclone, con l’arrivo di masse d’aria più umide che determineranno un graduale aumento della nuvolosità su tutto il territorio regionale dal pomeriggio, con cieli coperti in serata. I venti, deboli, subiranno una rotazione verso i quadranti sud-occidentali. Il limite dello zero termico si innalzerà attorno ai 3.850 metri. Il Canale di Sicilia risulterà localmente mosso, mentre il resto dei bacini rimarrà poco mosso.

In Sicilia permane una variabilità maggiore con isolate possibilità di deboli precipitazioni nelle aree interne. Le temperature massime si manterranno su valori compresi tra i 22 e i 25 gradi. Per la settimana successiva, è atteso un afflusso di aria più fredda dai Balcani, che potrebbe generare instabilità atmosferica e un abbassamento termico, ma saranno necessarie ulteriori valutazioni. – Fonte 3Bmeteo.

