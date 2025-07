Meteo in Sicilia, Sabato stabile ma temperature in calo nel weekend

Nel corso di sabato l’alta pressione si rinforzerà ulteriormente, determinando ampi rasserenamenti su gran parte del territorio. Sulle coste tirreniche e nelle zone interne si osserveranno nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata, con tendenza a rasserenarsi completamente in serata. Sul versante ionico i cieli risulteranno “poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi”, salvo una maggiore variabilità nelle ore centrali. Sull’Appennino compariranno nubi sparse con temporanei rasserenamenti, ma dal tardo pomeriggio la copertura si farà più fitta, fino a cieli “nuvolosi o molto nuvolosi”. I venti soffi saranno deboli dai quadranti nord‑occidentali, in attenuazione e con rotazione verso nord, mentre lo zero termico si manterrà attorno a 4.450 metri. Il basso Tirreno passerà da poco mosso a mosso, il Canale di Sicilia da mosso a molto mosso e il Mare di Sicilia resterà poco mosso.

Fino a venerdì l’anticiclone nord‑africano manterrà temperature elevate, con punte di 38‑40 °C in Piana di Nola, valli beneventane e versante ionico calabrese, e valori superiori fino a 42‑43 °C fra Ennese orientale, Piana di Catania e Siracusano, accompagnati da afa accentuata lungo le coste. Nel fine settimana, a partire da sabato 26 correnti occidentali introdurranno maggiore umidità e nuvolosità diffusa, con possibili piovaschi in Campania e sul Cosentino. Domenica 27 il promontorio anticiclonico si arretrerà sotto la spinta di masse d’aria nord‑atlantiche, favorendo un calo termico su Campania, Calabria e Sicilia e ponendo termine all’ondata di caldo. Negli ultimi giorni di luglio si prevedrà un clima più dinamico, con impulsi instabili provenienti dal Nord Europa e rovesci localizzati, soprattutto fra Campania e Calabria. – Fonte 3Bmeteo.

