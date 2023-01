MessinaCon 2023 – Il ritorno del festival del fumetto, videogame e animazione con novità e collaborazioni

Siamo felici di annunciare che nel 2023 ritornerà il MessinaCon! – Affermano gli organizzatori del festival del fumetto – Dopo un lungo periodo di incertezza a causa della pandemia, abbiamo finalmente deciso di riportare il festival a Messina con tante novità in serbo. Ad organizzarlo sarà Stretto Crea, con cui abbiamo anche programmato una serie di eventi “satellite” che inizieranno nei prossimi mesi, in collaborazione con diverse associazioni locali. Inoltre, il festival cambierà nome ma manterrà i suoi punti di forza.

Perché una fiera del fumetto e del videogame? Negli ultimi anni, questo tipo di manifestazioni sono diventate estremamente popolari in Italia, intercettando il consenso di un pubblico vasto ed eterogeneo. Messina è un palcoscenico ideale per un evento di questo tipo, con l’intento di creare una manifestazione di respiro nazionale e internazionale grazie alle numerose collaborazioni con altri festival del settore.

MessinaCon sarà una nuova fiera del fumetto e del videogame dal taglio innovativo e giovanile, che si svolgerà probabilmente a inizio settembre 2023. Raggiunge un pubblico di ampio raggio, con particolare attenzione per i giovani e i giovanissimi, e ospiterà illustri ospiti come David Lloyd (ideatore di V for Vendetta) e Barbascura X. Non vediamo l’ora di condividere tutte le novità con voi e ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto e continueranno a farlo nei prossimi mesi.