«Messina Zona Rossa» La richiesta dei deputati ARS a Musumeci

Dichiarare Messina come “Zona Rossa” da cui sia precluso uscire e in¬†cui sia vietato entrare se non al personale sanitario e a tutti coloro¬†che sono impegnati nel contrasto della diffusione del contagio.

E’ questa la richiesta che viene da un gruppo di deputati regionali¬†dell’Assemblea Regionale Siciliana al Presidente della Regione Nello¬†Musumeci.

Per gli otto parlamentari (Marianna Caronia, Giovanni Bulla e Antonio¬†Catalfamo – Lega, Luisa Lantieri e Giuseppe Gennuso – Ora Sicilia,¬†Carmelo Pullara e Giuseppe Compagnone – Popolari-Autonomisti e Stefano¬†Pellegrino – Forza Italia) “√® una decisione necessaria, a fronte dei¬†focolai presenti in citt√† per garantire la tutela della cittadinanza e¬†per evitare una pericolosa recrudescenza dell’epidemia.

Bisogna quindi agire compiendo scelte drastiche, ma necessarie e¬†senza esitazioni, come gi√† fatto per Agira, Salemi e Villafrati, dove¬†risultano contagiate pi√Ļ di 80 persone e si sono gi√† registrati¬†numerosi decessi.”

Secondo i deputati che hanno sottoscritto la richiesta “non √® pi√Ļ¬†possibile indugiare e qualunque ritardo pu√≤ trasformarsi in danno. In¬†un momento di grande emergenza che non √® solo locale o nazionale e che¬†ha raggiunto una dimensione globale, tutti devono fare la propria¬†parte, contribuendo nel miglior modo possibile a trovare soluzioni,¬†soprattutto in vista del picco epidemico previsto tra fine marzo e¬†inizio aprile.”